https://static.news.ru/photo/9e031d98-b67a-11e9-a935-fa163e074e61_660.jpg Фото: EMERCOM of Russia/Global Look Press

Вся территория города Тулуна, пострадавшая от наводнения, будет исключена из зоны заселения. Об этом сообщил губернатор Иркутской области Сергей Левченко.

Издан приказ, зарегистрирован в кадастровой палате — в документ попала вся новая зона затопления Тулуна. Такой же документ по зонам затопления готовим по Нижнеудинску, — цитирует его РИА Новости .

Он добавил, что для этих двух городов будут спроектированы новые защитные сооружения.

Ранее иркутские власти назвали количество пострадавших от паводка. По официальным данным, таких 42,6 тысячи человек. Каждый из попавших в список граждан получил по 10 тысяч рублей материальной помощи. 21 тысяче пострадавших помимо этой суммы предоставили компенсации за полную или частичную утрату жилья. Размер выплат составил 100 и 50 тысяч рублей соответственно, писал News.ru.