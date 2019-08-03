https://static.news.ru/photo/9e031d98-b67a-11e9-a935-fa163e074e61_660.jpgФото: EMERCOM of Russia/Global Look Press
Вся территория города Тулуна, пострадавшая от наводнения, будет исключена из зоны заселения. Об этом сообщил губернатор Иркутской области Сергей Левченко.
Издан приказ, зарегистрирован в кадастровой палате — в документ попала вся новая зона затопления Тулуна. Такой же документ по зонам затопления готовим по Нижнеудинску, — цитирует его РИА Новости.
Он добавил, что для этих двух городов будут спроектированы новые защитные сооружения.
Ранее иркутские власти назвали количество пострадавших от паводка. По официальным данным, таких 42,6 тысячи человек. Каждый из попавших в список граждан получил по 10 тысяч рублей материальной помощи. 21 тысяче пострадавших помимо этой суммы предоставили компенсации за полную или частичную утрату жилья. Размер выплат составил 100 и 50 тысяч рублей соответственно, писал News.ru.