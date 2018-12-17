Пострадавшим в колледже Керчи выплатят миллионы рублей

https://news.ru/storage/news/bba69eac250f8b81b3e40c174e99d786/3e933630-7aea-4d3d-a536-4da83acdfcc1_850.jpg RF Investigative Committee/Twitter.com/Global Look Press

Семьи погибших и пострадавших в результате взрыва и стрельбы в политехническом колледже Керчи получат денежные компенсации. Средства собраны на специальном благотворительном счёте, заявила первый замминистра финансов Крыма Наталья Зиновьева.

Общая сумма превысила 15,5 млн рублей, пишет ТАСС. Деньги для оказания помощи перечисляли и физические, и юридические лица.

Распределением средств будет заниматься Министерство труда и соцзащиты республики.

Ранее News.ru сообщал о массовом расстреле в здании керченского колледжа. Жертвами студента Владислава Рослякова стали более 20 человек, ещё 50 получили ранения.