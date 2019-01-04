Пострадавшим от взрыва в Магнитогорске доплатят за ЖКХ

https://news.ru/storage/news/efaf50234b9cb114d4d7cf74125fc385/4ef2d0ec-018c-40b6-8b32-bd56ca8e45ba_850.jpg Oleg Elkin/XinhuaOleg Elkin/Xinhua

Власти Челябинской области организуют дополнительные выплаты пострадавшим от взрыва бытового газа в Магнитогорске. Руководство субъекта компенсирует затраты за услуги ЖКХ в период вынужденного проживания на съёмных квартирах, в пунктах временного размещения или у близких людей, сообщила министр социальных отношений региона Татьяна Никитина.

Средства перечислят из фонда благотворительной помощи, пишет РИА Новости. На специальный счёт поступило около 20 млн рублей.

Близким родственникам погибших будет выплачено по 1 млн рублей. Пострадавшим, получившим тяжкий вред здоровью или средней тяжести, власти выделят по 400 тыс. рублей, а компенсации за лёгкий вред здоровью составляют 200 тыс. рублей.

Ранее News.ru сообщал про обрушение подъезда жилого дома по проспекту Карла Маркса, которое произошло утром 31 декабря. Под обломками были найдены тела 39 человек — 6 детей, 12 мужчин и 21 женщины. Шестеро жильцов, в том числе двое детей, обнаружены живыми. Ещё 18 человек спасли в первые часы после трагедии из частично разрушенных квартир.