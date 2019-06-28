Фото: Пресс-служба ГУ МЧС России по Иркутской области/ТАСС

Специалисты службы потребительского рынка Иркутской области, прокуратуры и УФАС региона проверили более 30 торговых точек в зоне подтопления на предмет незаконного повышения цен на воду и продовольствие. Необоснованно высоких цен не было выявлено нигде.

Более 30 торговых объектов проверено в Тулунском и Нижнеудинском районах, фактов завышения цен не выявлено, — сообщили в областной администрации. Проверки будут продолжаться и дальше, с предпринимателями проведены беседы. Кроме...