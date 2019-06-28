Фото: Пресс-служба ГУ МЧС России по Иркутской области/ТАСС

Жители Иркутской области, пострадавшие в результате наводнения, получили первые выплаты на общую сумму 3,6 млн рублей.

В Иркутской области пострадавшим выплачено 3,6 млн рублей, — сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС.

Денежные выплаты начались 30 июня.

Как писал News.ru, первичные денежные средства из госказны в размере 663 млн рублей, которые направят на финансовую помощь пострадавшим от паводка в Иркутской области, уже поступили на счёт региона и в ближайшее время будут распределены нуждающимся. Как сообщили в МЧС РФ, эта сумма предназначена для начала первичных социальных выплат в виде разовой финансовой помощи пострадавшим. Это первичный транш, далее, по мере поступления информации о фактическом ущербе, возможно выделение дополнительных денежных средств.

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