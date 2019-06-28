Фото: Виталий Аньков/РИА Новости

Длительность пребывания туристов из России на Мальте выросла на 62%. С января по апрель 2019 года российские путешественники провели на острове 57 581 ночь, при этом в аналогичный период 2018 года эта цифра равнялась 35 464 ночам.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на мальтийское управление по туризму. Отмечается, что за первые четыре месяца 2019 года турпоток из России на остров вырос на 26,1% и составил...