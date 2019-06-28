Пострадавших в Иркутске детей могут отправить в детские лагеря
Анна Акимова
12:11, 30 июня 2019
https://static.news.ru/photo/34ed731c-9b18-11e9-9851-fa163e074e61_1024.jpgВсероссийский детский центр «Океан»Фото: Виталий Аньков/РИА Новости
Детские спортивно-оздоровительные учреждения готовы принять детей, пострадавших от паводка в Иркутской области. Об этом сообщил глава департамента международного сотрудничества и связей с общественностью, пресс-секретарь Минпросвещения Андрей Емельянов.
Мы рассматриваем возможность направления детей в наши лагеря, в первую очередь в «Океан», но «Артек» и «Орлёнок» предварительно готовы тоже принять детей, — цитирует Емельянова РИА Новости.
Он добавил, что министерство контактирует с местными властями и спасателями, чтобы оценить потребность.
Как заявили агентству в пресс-службе «Артека», лагерь готов оперативно разместить пострадавших детей.
Мы в контакте с федеральным центром, вместе работаем с регионом и готовы оперативно удовлетворить обозначенные потребности. «Артек» всегда готов поддерживать детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, — сказали представители лагеря.
Как ранее писал News.ru, власти Иркутской области окажут содействие жителям подтопленных районов в восстановлении документов. Как заявил министр труда и социальной защиты РФ Максим Топилин, выплаты пострадавшим начнутся уже 30 июня.