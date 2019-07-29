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Жители Амурской области, пострадавшие в результате наводнения, помимо необходимых продуктов, получат и сигареты. Об этом заявила замглавы Минэкономразвития и внешних связей региона Татьяна Величко.

Она пояснила, что речь идёт о жителях населённого пункта Угловое, которые отказались от эвакуации и решили дождаться спада воды на сопке.

В ответ на призыв Василия Орлова обеспечивать людей прежде всего самым необходимым чиновница отметила, что упоминание о табачных изделиях присутствует в методических рекомендация по определению потребностей в период ЧС. Величко добавила, что сигареты будут закуплены не за счёт бюджетных средств, а на спонсорскую помощь

По словам замминистра, табачные изделия будут приобретаться из расчёта половина пачки сигарет в день на одного курящего из числа тех, кто заявил о такой потребности.

Может, кто-то в этот период уже ничего и не захочет, а пожелает бросить, расстаться с этой привычкой, — цитирует замминистра РИА Новости .

Ранее News.ru писал, что власти Приамурья предложили ввести вы регионе режим ЧС федерального уровня, поскольку предполагаемый ущерб от паводка уже превысил полмиллиарда рублей. В настоящее время в области затоплены 11 населённых пунктов.