Пострадавшие в Керчи дети выписаны из московских больниц

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Из больниц Москвы выписаны четверо детей, которые пострадали при инциденте в политехническом колледже Керчи.

Дети вернутся домой уже сегодня. Там им предстоит пройти курс реабилитации в евпаторийском санатории. По словам уполномоченного по правам человека в Москве Татьяны Потяевой, к Новому году будут выписаны и все остальные дети.

«Четверо пострадавших выписаны, сегодня они прилетают в Крым. Мы уже договорились с санаторием в Евпатории о проведении для них курса реабилитации», — сообщил министр здравоохранения Крыма Александр Голенко.

Ранее News.ru писал о том, что после взрыва и стрельбы в политехническом колледже в Керчи под наблюдением врачей остаются 49 человек. Пострадавшие проходят лечение в 12 больницах Крыма, Краснодарского края и Москвы.