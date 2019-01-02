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Пострадавшие при ЧП в Керчи дети остаются в больнице Москвы

Андрей Никеричев/АГН "Москва"

общество [ версия для печати ]

Шестеро детей, которые получили ранения при стрельбе и взрыве в Керченском политехническом колледже осенью прошлого года, остаются под присмотром врачей НИИ неотложной детской хирургии и травматологии.

По словам директора медучреждения Валерия Митиша, выписать пострадавших планируется в ближайшее время.

«У нас заканчивают лечение керченские дети с тяжёлыми травматическими повреждениям. Всех мы скоро выпишем», — сказал он.

В пресс-службе НИИ уточнили, что всего после трагедии в больницу были доставлены 11 детей, передаёт ТАСС.

Ранее News.ru писал, что ремонт и техническое оснащение Керченского политехнического колледжа, в котором в октябре один из студентов устроил массовый расстрел и взрыв, обойдутся в 13 млн рублей.

17 октября 18-летний студент Владислав Росляков пришёл в учебное заведение с ружьём и самодельным взрывным устройством, которое он активировал в столовой. После этого преступник поднялся на второй этаж и открыл беспорядочную стрельбу по ученикам и преподавателям колледжа. В результате атаки и взрыва погиб 21 человек, ещё более 50 получили ранения. Сам нападавший умер в библиотеке на втором этаже.


#москва #врачи #дети #ВЗРЫВ #стрельба #НИИ #колледж
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