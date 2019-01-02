Пострадавшие при ЧП в Керчи дети остаются в больнице Москвы

https://news.ru/storage/news/cad1e62ac55f1497159605dfcccc6b58/fb52f3b0-3b1f-426a-9255-b02f8f27d675_850.jpg Андрей Никеричев/АГН "Москва"

Шестеро детей, которые получили ранения при стрельбе и взрыве в Керченском политехническом колледже осенью прошлого года, остаются под присмотром врачей НИИ неотложной детской хирургии и травматологии.

По словам директора медучреждения Валерия Митиша, выписать пострадавших планируется в ближайшее время.

«У нас заканчивают лечение керченские дети с тяжёлыми травматическими повреждениям. Всех мы скоро выпишем», — сказал он.

В пресс-службе НИИ уточнили, что всего после трагедии в больницу были доставлены 11 детей, передаёт ТАСС.

Ранее News.ru писал, что ремонт и техническое оснащение Керченского политехнического колледжа, в котором в октябре один из студентов устроил массовый расстрел и взрыв, обойдутся в 13 млн рублей.

17 октября 18-летний студент Владислав Росляков пришёл в учебное заведение с ружьём и самодельным взрывным устройством, которое он активировал в столовой. После этого преступник поднялся на второй этаж и открыл беспорядочную стрельбу по ученикам и преподавателям колледжа. В результате атаки и взрыва погиб 21 человек, ещё более 50 получили ранения. Сам нападавший умер в библиотеке на втором этаже.