https://static.news.ru/photo/8de08276-9ef0-11e9-b11c-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Алексей Гаврелюк/ТАСС

Пострадавшие в результате наводнения жители города Тулун отказалась от предложения властей разместить детей в бесплатном летнем лагере. Ранее о такой возможности говорил президент Владимир Путин.

Некоторые родители отказываются, потому что боятся. Некоторые родители отказываются, потому что у них маленькие дети, и маме придется ехать со своим ребенком. И они говорят, что они тут мужа не оставят, - рассказала РИА Новости директор детско-юношеской школы Тулуна Наталья Данилова.

Детей из подтопленных районов приготовились принять в Самарской и Красноярской областях, Югре, а также в Монголии.

Паводки в регионе начались в конце июня. Сообщается о 21 погибшем. После наводнения госпитализировали почти 340 человек, включая 59 детей. По предварительным оценкам, ущерб от паводка составляет 29 млрд рублей.

Ранее Роспотребнадзор оценил эпидемиологическую ситуацию в Иркутской области как стабильную. В общей сложности на территории трёх районов, пострадавших от паводка, работают 44 прививочные бригады. Также лаборатория ведомства осуществляет контроль качества питьевой воды, продуктов питания и готовых блюд в пунктах временного размещения, писал News.ru.