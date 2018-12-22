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Посольство раскроет личности погибших в Конго россиян

twitter.com/News_aero

общество [ версия для печати ]

Личности членов экипажа, погибших при крушении грузового самолёта Ан-26 в Конго, будут раскрыты на следующей неделе. В настоящее время идёт опознание тел, сообщил посол РФ в республике Алексей Сентебов.

Имена лётчиков обнародуют 24 декабря.

Сотрудник дипмиссии подчеркнул, что семьи российских пилотов контактируют с коллегами погибших, в посольство они пока не обращались, передаёт РИА Новости.

Сентебов добавил, что транспортировкой тел должен заниматься работодатель.

«Мы будем вплотную работать с властями и с работодателями на предмет репатриации останков на родину», — отметил посол.

Как писал News.ru, потерпевший крушение в Демократической Республике Конго Ан-26, по предварительным данным, не проходил техобслуживание в должном объёме в установленные сроки. Причиной авиакатастрофы могло стать именно плохое техническое состояние воздушного судна.


#авиакатастрофы #конго
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