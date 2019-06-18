Стихотворение из русских поговорок зачитал посол Швейцарии в России Ив Россье на открытии обновлённого комплекса зданий дипмиссии в Москве. Глава МИДа Сергей Лавров, в свою очередь, напомнил дипломату пословицу, которая могла бы пригодиться ему в случае попадания под санкции.
Ив Россье вспомнил о «коне в пальто», «деде Пихто» и что «нет худа без добра». Всего в стихотворении упомянуты 14 фразеологизмов, передаёт
Только тот меня поймёт, кто в России поживёт, — закончил свою речь посол Швейцарии.
Дипломат с иронией отметил, что его работа в Москве, кроме дипломатической деятельности, заключается в «мучительном изучении русского языка и попытке понять Россию».
Министр иностранных дел Сергей Лавров не остался в долгу перед коллегой.
Если вдруг вы попадёте под санкции, вспомните ещё одну пословицу: «Волков бояться — в лес не ходить», — сказал глава российского внешнеполитического ведомства.
Кроме этого, Лавров вспомнил, что в 1994 году ему самому довелось жить на территории представительства России при ООН в Нью-Йорке, для него этот опыт оказался тяжёлым, поэтому будущий министр убедил Москву создать для постпреда отдельную резиденцию.
Реконструкция и строительство посольства Швейцарии в России стали за последние годы одним из самых масштабных проектов для правительственных учреждений европейской страны. Он включал реновацию особняка XIX века, а также возведение нового здания на 80 сотрудников в Гусятниковом переулке.
Как писал News.ru, ранее министры иностранных дел России и Южной Кореи провели переговоры в Москве. Сергей Лавров и его коллега Кан Гён Хва обсудили весь спектр отношений.