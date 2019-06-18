https://static.news.ru/photo/f8759bb8-9201-11e9-992d-fa163e074e61_1024.jpg Президент России Владимир Путин и Ив Россье, Чрезвычайный и Полномочный Посол Швейцарской Конфедерации Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Стихотворение из русских поговорок зачитал посол Швейцарии в России Ив Россье на открытии обновлённого комплекса зданий дипмиссии в Москве. Глава МИДа Сергей Лавров, в свою очередь, напомнил дипломату пословицу, которая могла бы пригодиться ему в случае попадания под санкции.

Ив Россье вспомнил о «коне в пальто», «деде Пихто» и что «нет худа без добра». Всего в стихотворении упомянуты 14 фразеологизмов, передаёт РИА Новости .

Только тот меня поймёт, кто в России поживёт, — закончил свою речь посол Швейцарии.

Дипломат с иронией отметил, что его работа в Москве, кроме дипломатической деятельности, заключается в «мучительном изучении русского языка и попытке понять Россию».

Министр иностранных дел Сергей Лавров не остался в долгу перед коллегой.

Если вдруг вы попадёте под санкции, вспомните ещё одну пословицу: «Волков бояться — в лес не ходить», — сказал глава российского внешнеполитического ведомства.

Кроме этого, Лавров вспомнил, что в 1994 году ему самому довелось жить на территории представительства России при ООН в Нью-Йорке, для него этот опыт оказался тяжёлым, поэтому будущий министр убедил Москву создать для постпреда отдельную резиденцию.

Реконструкция и строительство посольства Швейцарии в России стали за последние годы одним из самых масштабных проектов для правительственных учреждений европейской страны. Он включал реновацию особняка XIX века, а также возведение нового здания на 80 сотрудников в Гусятниковом переулке.

Как писал News.ru, ранее министры иностранных дел России и Южной Кореи провели переговоры в Москве. Сергей Лавров и его коллега Кан Гён Хва обсудили весь спектр отношений.