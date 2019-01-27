Посол РФ в Польше: память об Освенциме необходима

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Мероприятия по случаю 74-й годовщины освобождения концлагеря Аушвиц-Биркенау прошли в Польше. От имени России в них принял участие посол РФ Сергей Андреев. По его словам, память о трагической истории этого места должна передаваться из поколения в поколение, чтобы подобные события не повторились.

«Тревожно, что во многих государствах ослабевает вакцина от заразы нацизма и от соблазнов разного рода военных авантюр. Аушвиц — это то место, где миллионы людей получают так нужную сейчас нашему миру прививку от исторической амнезии», — отметил дипломат.

Ранее News.ru писал о том, что президент России Владимир Путин назвал день снятия блокады Ленинграда выдающимся событием, которое навсегда останется в памяти россиян и всего мира. Также, он отметил, никогда не забудется преступление против человечности, «872 дня страшных, нечеловеческих испытаний».