Посол Британии заговорил по-русски в честь Нового года

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Лори Бристоу

Посол Великобритании в России Лори Бристоу записал новогоднее поздравление на русском языке. По его словам, уходящий год стал непростым для отношений между двумя странами.

Однако он пообещал, что в новом году постарается превратить «вызовы» в возможности для укрепления связей, отметив, что у РФ и Британии есть много общих традиций и культурных особенностей.

«Мы хотим, чтобы наши отношения с Россией строились на сотрудничестве и взаимоуважении», — добавил дипломат.

Поздравляем вас с наступающим Новым годом!

Посол Великобритании Лори Бристоу подводит итоги уходящего 2018 года и поздравляет с Новым годом.

Спасибо, что были с нами в этом году. pic.twitter.com/rlf5T2GoQD — UKinRussia (@ukinrussia) 31 декабря 2018 г.

Ранее News.ru писал, что почти половина жителей Великобритании хочет, чтобы правительство усилило экономическое давление на РФ. 60% взрослого населения страны считает, что Россия представляет для них угрозу.