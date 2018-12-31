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Посол Британии заговорил по-русски в честь Нового года

Лори Бристоу General News – Today

Лори Бристоу

общество [ версия для печати ]

Посол Великобритании в России Лори Бристоу записал новогоднее поздравление на русском языке. По его словам, уходящий год стал непростым для отношений между двумя странами.

Однако он пообещал, что в новом году постарается превратить «вызовы» в возможности для укрепления связей, отметив, что у РФ и Британии есть много общих традиций и культурных особенностей.

«Мы хотим, чтобы наши отношения с Россией строились на сотрудничестве и взаимоуважении», — добавил дипломат.

Ранее News.ru писал, что почти половина жителей Великобритании хочет, чтобы правительство усилило экономическое давление на РФ. 60% взрослого населения страны считает, что Россия представляет для них угрозу.


#россия #ВЕЛИКОБРИТАНИЯ #ПОСОЛ #поздравление #новыйгод
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