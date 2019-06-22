https://static.news.ru/photo/9ae5db66-94d1-11e9-afdf-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Глава дипломатического представительства Великобритании в России Лори Бристоу принял участие в церемонии возложения венков к мемориалу «Вечный огонь» в московском Парке Победы на Поклонной горе. Он также поучаствовал в акции «Свеча памяти».

Как отметил посол, 22 июня — это памятная историческая дата для всех стран бывшего Советского Союза и для многонациональной России. Вместе с тем, это памятная дата и для Великобритании, потому что с этого дня она уже была не одна, подчеркнул Бристоу.

Мы помним сегодня вместе храбрость наших людей и ужасы войны, — цитирует дипломата ТАСС .

В церемонии также приняли участие представители старейшего в мире футбольного клуба Sheffield United, которому предстоит товарищеский матч с московским «Торпедо».

Год назад, во время чемпионата мира по футболу, россияне очень тепло приняли болельщиков со всего мира и показали, что этот вид спорта тоже объединяет, добавил глава британского диппредставительства.

Ранее. как писал News.ru, министерство обороны рассекретило архивные документы, связанные с защитой Брестской крепости. Среди опубликованной информации есть данные из Центрального архива ведомства и воспоминания солдат. Ознакомиться с ними можно на сайте Минобороны.