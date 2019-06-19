Пособие по уходу за ребёнком приравняют к прожиточному минимуму
Алсу Жамалетдинова
10:36, 19 июня 2019
https://static.news.ru/photo/fe6caf48-9265-11e9-829d-fa163e074e61_1024.jpgФото: Сергей Лантюхов/News.ru
Пособие на детей от полутора до трёх лет могут повысить до величины прожиточного минимума. С таким заявлением выступил глава Минтруда Максим Топилин.
Это будет прожиточный минимум ребёнка региональный, точно такой же, который установлен сейчас на первого ребёнка, — цитирует его ТАСС.
В настоящее время региональный прожиточный минимум на ребёнка составляет в среднем 10 тысяч рублей.
Ранее, как писал News.ru, премьер-министр Дмитрий Медведев предложил использовать принцип адресности при увеличении размеров детских пособий. По его словам, получать дополнительные выплаты должны не все семьи, а только те, что имеют доход ниже установленного уровня.