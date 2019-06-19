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Прокуратура и квалификационная коллегия судей Краснодарского края проведут проверку жалоб мировых автоконцернов на мошеннические схемы, в которых могут быть замешаны суды региона.

Поручения отданы Генпрокуратурой и Высшей квалификационной коллегией судей (ВККС). Результаты проверок будут направлены в антикоррупционное управление Кремля. Жалобы на работу кубанских судов поступили от Mercedes, Jaguar, Land Rover, Hyundai и...