Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Пособие на детей от полутора до трёх лет могут повысить до величины прожиточного минимума. С таким заявлением выступил глава Минтруда Максим Топилин.

Это будет прожиточный минимум ребёнка региональный, точно такой же, который установлен сейчас на первого ребёнка, — цитирует его ТАСС.

В настоящее время региональный прожиточный минимум на ребёнка составляет в среднем 10 тысяч рублей.

Ранее, как писал News.ru, премьер-министр Дмитрий Медведев предложил использовать принцип адресности при увеличении размеров детских пособий. По его словам, получать дополнительные выплаты должны не все семьи, а только те, что имеют доход ниже установленного уровня.

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