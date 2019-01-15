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Последствия обвала сопки устраняют в Хабаровском крае

CC BY-SA 3.0/Pavol Svetoň/wikimedia.org

общество [ версия для печати ]

Взрывчатку и специальные грузы доставило МЧС в Хабаровск для устранения последствий обвала сопки на Бурейском водохранилище. Груз общим весом 75 тонн был доставлен самолётом Ан-124 «Руслан» на аэродром Украинка.

Всего же самолётами военно-транспортной авиации доставлено 175 тонн грузов. Военных и грузы непосредственно к месту происшествия доставят пять вертолётов Ми-8 и один Ми-26, отмечает Минобороны России.

«Уникальная операция по доставке специальных грузов и взрывчатых веществ в кротчайшие сроки спланирована и проведена специалистами материально-технического обеспечения, инженерных войск и воздушно-космических сил», — говорится в сообщении ведомства.

Ранее News.ru сообщал, что сопка упала 24 декабря в Верхнебуреинском районе, в 95 км от ГЭС, в верхнем бьефе водохранилища. Сейсмологи опровергли версию с метеоритом. Однако специалисты Дальневосточного центра НИЦ «Планета» выявили в данном месте аномалию.


#минобороны #ОБВАЛ #ХабаровскийКрай
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