Последствия обвала сопки устраняют в Хабаровском крае

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Взрывчатку и специальные грузы доставило МЧС в Хабаровск для устранения последствий обвала сопки на Бурейском водохранилище. Груз общим весом 75 тонн был доставлен самолётом Ан-124 «Руслан» на аэродром Украинка.

Всего же самолётами военно-транспортной авиации доставлено 175 тонн грузов. Военных и грузы непосредственно к месту происшествия доставят пять вертолётов Ми-8 и один Ми-26, отмечает Минобороны России.

«Уникальная операция по доставке специальных грузов и взрывчатых веществ в кротчайшие сроки спланирована и проведена специалистами материально-технического обеспечения, инженерных войск и воздушно-космических сил», — говорится в сообщении ведомства.

Ранее News.ru сообщал, что сопка упала 24 декабря в Верхнебуреинском районе, в 95 км от ГЭС, в верхнем бьефе водохранилища. Сейсмологи опровергли версию с метеоритом. Однако специалисты Дальневосточного центра НИЦ «Планета» выявили в данном месте аномалию.