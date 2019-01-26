Последние спасённые с танкеров в Керчи возвращаются домой

https://news.ru/storage/news/fa6f090dbe7cacba4077628b9400c710/e5016c0d-179c-4a2a-8bb0-cd8e92f97fdf_850.jpg Sputnik/Xinhua/Global Look Press

Вторая группа моряков с двух танкеров, которые горят в Черном море, возвращается домой через Новороссийск. Все пострадавшие — граждане Турции и Индии.

«Их забрал консул, часть уже вернулась на родину, а часть ещё остается в Новороссийске. Думаю, в ближайшее время уже все будут дома», — приводит «Интерфакс» слова Дилявера Мельгазиева, заместителя главы администрации Керчи, где лечили спасенных.

Два корабля — «Маэстро» и «Канди» — под флагом Танзании стояли на якоре за пределами территориальных вод России. По предварительной информации, пожар вспыхнул 21 января во время перегрузки топлива с одного борта на другой. По состоянию на 26 января танкеры продолжают гореть. Спасательным судам приходится периодически орошать их, писал News.ru.