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Последние спасённые с танкеров в Керчи возвращаются домой

Sputnik/Xinhua/Global Look Press

общество [ версия для печати ]

Вторая группа моряков с двух танкеров, которые горят в Черном море, возвращается домой через Новороссийск. Все пострадавшие — граждане Турции и Индии.

«Их забрал консул, часть уже вернулась на родину, а часть ещё остается в Новороссийске. Думаю, в ближайшее время уже все будут дома»— приводит «Интерфакс» слова Дилявера Мельгазиева, заместителя главы администрации Керчи, где лечили спасенных.

Два корабля — «Маэстро» и «Канди» — под флагом Танзании стояли на якоре за пределами территориальных вод России. По предварительной информации, пожар вспыхнул 21 января во время перегрузки топлива с одного борта на другой. По состоянию на 26 января танкеры продолжают гореть. Спасательным судам приходится периодически орошать их, писал News.ru.


#черноеморе #керченскийпролив
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