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После трагедии в Магнитогорске в жилье нуждаются сотни людей

74.mchs.gov.ru

общество [ версия для печати ]

В жилье после взрыва и обрушения подъезда многоквартирного дома в Магнитогорске нуждаются несколько сотен человек. Сейчас этим людям предложены размещение в пунктах временного пребывания или съём жилья, сообщила министр социальных отношений Челябинской области Татьяна Никитина.

По её словам, на аренду в течение трёх месяцев и выплату денежной суммы не более 15 тысяч рублей в месяц привлечены благотворительные средства.

«По нашим предварительным подсчётам, с учетом тех, кто не был зарегистрирован, примерно 403 человека, которых мы сегодня учитываем. Они проживают уже за пределами этого дома», — цитирует чиновницу РИА Новости.

Она уточнила, что в 104 квартирах седьмого и восьмого подъездов официально проживали 378 человек. Вопрос о предоставлении этим людям жилья решается на областном уровне, уже подготовлен проект постановления, который проходит необходимые согласования.

Политик также отметила, что 12 человек были связаны ипотечными обязательствами. По её словам, ведётся работа с банками. С двумя из девяти договориться уже удалось.

Обрушение подъезда жилого дома по проспекту Карла Маркса произошло утром 31 декабря. Под обломками были найдены тела 39 человек — 6 детей, 12 мужчин и 21 женщины.

Шестеро жильцов, в том числе двое детей, обнаружены живыми. Ещё 18 человек спасены в первые часы после трагедии из частично разрушенных квартир.

По факту ЧП Следственный комитет возбудил уголовное дело. Приоритетной версией считается взрыв бытового газа на одном из нижних этажей.

Ранее News.ru cообщал, что седьмой и восьмой подъезды будут снесены. Здание при этом планируют разделить на два отдельно стоящих дома. На месте трагедии появится мемориал памяти.


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