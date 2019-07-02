Мужчина попытался украсть из клетки детёныша уссурийского тигра и подвергся нападению взрослого хищника.
Инцидент произошёл в передвижном зоопарке в городе Бузулук Оренбургской области. Злоумышленник воспользовался тем, что охранник находился на другом конце территории, но не учёл присутствия поблизости матери тигрёнка. Хищница вцепилась ему в руку, и освободить мужчину из её лап удалось только совместными усилиями нескольких сотрудников зоопарка.
Неудавшийся похититель госпитализирован с травмами различной степени тяжести. У его палаты дежурит полиция.
По словам ветеринаров, пострадал и тигрёнок, когда мужчина тянул его из клетки за лапу. Более точную информацию о состоянии животного специалисты пообещали дать позднее, сообщает
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