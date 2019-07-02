https://static.news.ru/photo/173826e2-9c9d-11e9-8387-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Weimann, P./Arco Images GmbH/Global Look Press

Мужчина попытался украсть из клетки детёныша уссурийского тигра и подвергся нападению взрослого хищника.

Инцидент произошёл в передвижном зоопарке в городе Бузулук Оренбургской области. Злоумышленник воспользовался тем, что охранник находился на другом конце территории, но не учёл присутствия поблизости матери тигрёнка. Хищница вцепилась ему в руку, и освободить мужчину из её лап удалось только совместными усилиями нескольких сотрудников зоопарка.

Неудавшийся похититель госпитализирован с травмами различной степени тяжести. У его палаты дежурит полиция.

По словам ветеринаров, пострадал и тигрёнок, когда мужчина тянул его из клетки за лапу. Более точную информацию о состоянии животного специалисты пообещали дать позднее, сообщает РИА Новости .

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