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Порывистый ветер и похолодание ожидаются в Москве

Сергей Булкин/News.ru

общество [ версия для печати ]

Гололедица и ветер с порывами до 11 м/с ожидаются в Москве 8 января. Температура опустится до минус 11 градусов.

«В ночь с 7 на 8 января в Москве прогнозируется 17−15 градусов мороза, днём 8 января — до минус 11 градусов. Опасных метеорологических явлений в столице 8 января не ожидается», — отметили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Москве.

По прогнозам синоптиков, морозной будет вся рождественская неделя.

«7−10 января ожидается самая низкая ночная температура в этом сезоне: в Москве до −18, по области до −26», — сообщается на сайте Gismeteo.ru

Ранее News.ru писал, что сильная перемена погодных условий произойдёт в Москве в ночь с 6 на 7 января. В город придёт западноевропейский антициклон, который заменит снежные циклоны. Горожан ожидает похолодание днём до минус 9−12 градусов, а ночью до минус 20 градусов. Возможно также появление осадков из очень маленьких ледяных кристаллов («ледяных игл»).


#москва #погода
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