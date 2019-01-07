Порывистый ветер и похолодание ожидаются в Москве

https://news.ru/storage/news/626909b62bc4abc7c236a810ad17318e/02fc57db-4705-4501-a25a-3ce86efcfecf_850.jpg Сергей Булкин/News.ru

Гололедица и ветер с порывами до 11 м/с ожидаются в Москве 8 января. Температура опустится до минус 11 градусов.

«В ночь с 7 на 8 января в Москве прогнозируется 17−15 градусов мороза, днём 8 января — до минус 11 градусов. Опасных метеорологических явлений в столице 8 января не ожидается», — отметили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Москве.

По прогнозам синоптиков, морозной будет вся рождественская неделя.

«7−10 января ожидается самая низкая ночная температура в этом сезоне: в Москве до −18, по области до −26», — сообщается на сайте Gismeteo.ru

Ранее News.ru писал, что сильная перемена погодных условий произойдёт в Москве в ночь с 6 на 7 января. В город придёт западноевропейский антициклон, который заменит снежные циклоны. Горожан ожидает похолодание днём до минус 9−12 градусов, а ночью до минус 20 градусов. Возможно также появление осадков из очень маленьких ледяных кристаллов («ледяных игл»).