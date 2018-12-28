Порядок в Новый год будут охранять 170 тысяч гвардейцев

https://news.ru/storage/news/ef687d6feed24655cd26895940424f5c/3d30835a-f900-4886-8043-828f7658458a_850.jpg Михаил Терещенко/АГН «Москва»

За соблюдением общественного порядка в новогодние каникулы будут следить более 170 тысяч сотрудников Росгвардии.

По словам официального представителя нацгвардии Валерия Грибакина, в новогоднюю ночь охраной правопорядка будут заниматься более 25 тысяч человек, в рождественскую — 20 тысяч по всей России. Это связано с тем, что в период новогодних каникул планируется свыше 80 тысяч праздничных мероприятий.

Ранее News.ru писал о том, что Академический ансамбль песни и пляски войск Нацгвардии РФ под руководством генерал-майора Виктора Елисеева выпустил новогодний клип на известную песню Джорджа Майкла Last Christmas. Пятиминутный ролик опубликован на официальном канале ведомства на YouTube.