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Порядок в Новый год будут охранять 170 тысяч гвардейцев

Михаил Терещенко/АГН «Москва»

общество [ версия для печати ]

За соблюдением общественного порядка в новогодние каникулы будут следить более 170 тысяч сотрудников Росгвардии.

По словам официального представителя нацгвардии Валерия Грибакина, в новогоднюю ночь охраной правопорядка будут заниматься более 25 тысяч человек, в рождественскую — 20 тысяч по всей России. Это связано с тем, что в период новогодних каникул планируется свыше 80 тысяч праздничных мероприятий.

Ранее News.ru писал о том, что Академический ансамбль песни и пляски войск Нацгвардии РФ под руководством генерал-майора Виктора Елисеева выпустил новогодний клип на известную песню Джорджа Майкла Last Christmas. Пятиминутный ролик опубликован на официальном канале ведомства на YouTube.


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