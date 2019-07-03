Президент РФ утвердил перечень поручений по итогам программы «Прямая линия с Владимиром Путиным», прошедшей 20 июня 2019 года. В их числе — необходимость наладить систему оперативного рассмотрения жалоб бюджетников на несоответствие их зарплат среднему по региону уровню. Эксперты дали свою оценку состоянию дел с зарплатами бюджетников и высказались относительно перспектив по улучшению ситуации в этой сфере.

Как уже писал News.ru, правительство должно обеспечить оперативное рассмотрение уполномоченными органами госвласти поступающих по горячей линии обращений относительно оплаты труда бюджетников. Помимо этого, Путин поручил правительству и Генеральной прокуратуре РФ принять меры, призванные устранить нарушения законодательства в сфере выплаты зарплат, в том числе отдельным категориям работников бюджетной сферы. Президент будет ожидать отчётов по всему списку поручений, который не ограничивается только заботой о бюджетниках, а в целом во многом направлен на борьбу с бедностью.

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Забота о бюджетниках стала особенно острой на фоне растущей закредитованности населения страны. Как сообщал ранее News.ru, по состоянию на май этого года около 42,3% заёмщиков в России имели два и более кредитов. По данным бюро кредитных историй «Эквифакс», 20% клиентов банков одновременно обслуживали как минимум три ссуды. Андрей Кочетков, ведущий аналитик компании «Открытие Брокер», считает вопрос о доходах населения давно уже назревшим и даже перезревшим.

Необходимость решения проблемы давно назрела и даже перезрела. Недовольство правительства по поводу высокой закредитованности граждан — это лишь следствие, а не причина падения доходов населения. По сути, во многих регионах потребительское кредитование используется для удовлетворения базовых, а не расширенных потребностей населения. Однако без роста доходов такое кредитование постепенно становится неподъёмным, что ещё больше приводит к сокращению расходов и падению потребительской активности. Поэтому проблемой выравнивания региональных зарплат пора была заниматься ещё вчера. Возможно, что также стоит обратить внимание на уровень зарплатного обеспечения высокооплачиваемых работников, которые, вероятно, получают избыточную зарплату, если в их регионах существуют столь катастрофичные дисбалансы, — считает Кочетков.

«Средняя температура по больнице»

Alexandr Knyazev/Russian Look/Global Look Press

Вопрос средних зарплат по регионы не прост сам по себе. Необходимость выравнивания оплаты труда бюджетников до среднего уровня по региону делает его ещё более запутанным, и здесь большинство экспертов проявляет единодушие.

Понятие «средняя зарплата» — это вроде понятия средней температуры по больнице. Её можно поднять повышением самых высоких зарплат, или самых низких, но эффект будет одинаковый. Если в области роста оплаты труда наиболее высокооплачиваемых работников в России всё не так плохо, то вот нижние категории, как правило, выравниваются вдоль планки наименьших доходов, — говорит Андрей Кочетков.

Экономист считает, что современный уровень компьютеризации и обмена данными допускает возможность получения информации в оперативном режиме. И правительство, с его точки зрения, должно озаботится сферой своей ответственности в отношении зарплатного обеспечения работающих на государство граждан.

В случае с федеральным финансированием вовсе не должно быть разницы в оплате одинаковых трудовых функций по всей территории страны, иначе нарушается принцип равенства граждан по географическому признаку, — поделился своим мнением Кочетков. — Если же речь идёт о местном финансировании, то оно, как минимум, не должно нарушать федеральный закон, который устанавливает МРОТ.

Кочетков надеется, что правительством будут выработаны чёткие федеральные нормы, чтобы работники, выполняющие определённые функции, не получали оплату на уровне выживания.

АГН «Москва»

В том, что сфера оплаты труда должна быть прозрачной, уверен и другой эксперт — Олег Шеин, вице-президент Конфедерации труда России, депутат Государственной думы. Парламентарий указывает на сложность решения вопроса из-за непрозрачности отчётности.

Проблема в том, что непонятно, в какой точке мы сейчас находимся. Трудно говорить о корректной статистике, и я могу объяснить почему. Есть некая отчётность министерств и ведомств. Но, например, когда в прошлом году губернатором Хабаровского края стал Сергей Фургал, представитель ЛДПР, то прозвучало, что средняя зарплата в медицине составляет не 85 тысяч, как заявлялось ранее, а 45 тысяч. К сожалению, нельзя сказать, что мы ведём прозрачную публичную отчётность. А говорить о корректной федеральной статистике трудно, — говорит Шеин. — Нет прозрачной методики, которая позволила бы оценить, насколько сегодняшняя отчетность по размеру заработной платы соответствует публичной отчётности, которую сдают органы региональной власти.

Совместительству — бой!

Сергей Вострецов, председатель объединения профсоюзов России СОЦПРОФ, депутат Госдумы, считает, что очень многое в области оплаты труда бюджетников упирается в традиции совместительства на рабочем месте.

Из 90-ых годов к нам пришла традиция совмещения. Тогда вообще не платили денег в бюджетной сфере, и был приказ Министерства здравоохранения по внутреннему совместительству. Это на самом деле обычная переработка. Нам нужно не просто выполнить указание президента и сделать зарплату бюджетникам на уровне средней по региону, а сделать так, чтобы они получали её без переработок, — говорит Вострецов.

При этом парламентарий более оптимистичен, чем экономисты. В его понимании дело за малым — за отказом от совместительства в его традиционном понимании. В этом, с его точки зрения, ключ к решению вопроса.

Задача по оплате труда бюджетников сегодня по стране на 90% выполнена. Но выполнена не так, как надо. Надо работать над качеством выполнения этой задачи. Бюджетники, чтобы получить среднюю для региона зарплату, работают на 1,5-1,7 ставки. Нужно, чтобы они получали среднюю по региону зарплату за одну ставку, без совмещения, как и положено. А если у них идёт дополнительная ставка, то она должна оплачиваться как переработка, в двойном размере. Этим мы сейчас и занимаемся. Система заработных плат должна быть прозрачной, ясной, и мы должны уйти от внутреннего совместительства, — считает Вострецов.

Решение вопроса — за цифровизацией

Один из национальных проектов в РФ призван повысить цифровизацию экономики, а также создать единое информационное пространство по всей территории государства. Правительство могло бы получить оперативный доступ к базам данных с разнообразной статистикой, включая оплату труда в регионах. И тогда, если в регионе будет наблюдаться дисбаланс с оплатой труда, ситуация станет сигналом для федерального вмешательства, которое повлечёт за собой либо экономическую коррекцию, либо судебное преследование — таково мнение Андрея Кочеткова.

О том, что проблему надо решать «снизу», добиваясь полной прозрачности финансовых отчётов, говорит и Олег Шеин.

Как могла бы выглядеть отчётность? Например, все учреждения, медицинские и образовательные, имеют сегодня свои сайты. Даже детские садики. Не было бы никакой проблемы на этих сайтах размещать информацию по штатному расписанию — столько-то начальников, столько специалистов, столько технического персонала. И оформить заработную плату по соответствующим группам. Такая отчётность существует, но она не является публичной. Если бы такая отчетность была открытой, люди бы могли посмотреть, что происходит в 15-ой школе или в 8-ой больнице. Но этого нет. Надо делать прозрачной систему, проверка сверху ничего не дает, — убеждён вице-президент Конфедерации труда России.

Пока же, в ожидании реальных шагов правительства по борьбе с бедностью, доходы большей части россиян всё уменьшаются и уменьшаются. Как рассказал ранее News.ru доктор экономических наук, профессор Никита Кричевский, рост бедности населения продолжается, а реальная ситуация в российской экономике «существенно хуже, нежели её рисуют в Росстате».