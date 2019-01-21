Портрет Ахматовой продают за рубль

https://news.ru/storage/news/025ddcd2af10e65e403c1c76820402ab/a1acc65f-1005-4ffa-9b1e-152dc737e535_850.jpg Александр Тышлер/aria-art.ru

Портрет А.А. Ахматовой

Прижизненный портрет Анны Ахматовой выставят на торги по рекордно низкой цене. Работу художника Александра Тышлера представят на аукционе в «Литфонде».

«Тышлер Александр Григорьевич (1898−1980) "Портрет А.А. Ахматовой". 1943 г. Бумага, графитный карандаш, 22×17,5 см. Справа внизу под изображением авторская подпись и дата: "А.Тышлер 1943 М"», — рассказали в пресс-службе аукционного дома.

Стартовая цена лота составит один рубль, сообщает Агентство «Москва».

Рисунок относится к небольшому циклу живых портретных зарисовок поэтессы, исполненных Тышлером непосредственно с натуры.

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