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Портрет Ахматовой продают за рубль

Портрет А.А. Ахматовой Александр Тышлер/aria-art.ru

Портрет А.А. Ахматовой

общество [ версия для печати ]

Прижизненный портрет Анны Ахматовой выставят на торги по рекордно низкой цене. Работу художника Александра Тышлера представят на аукционе в «Литфонде».

«Тышлер Александр Григорьевич (1898−1980) "Портрет А.А. Ахматовой". 1943 г. Бумага, графитный карандаш, 22×17,5 см. Справа внизу под изображением авторская подпись и дата: "А.Тышлер 1943 М"», — рассказали в пресс-службе аукционного дома.

Стартовая цена лота составит один рубль, сообщает Агентство «Москва».

Рисунок относится к небольшому циклу живых портретных зарисовок поэтессы, исполненных Тышлером непосредственно с натуры.

Ранее News.ru писал о планах выставить на торги спорткар Джеймса Бонда Jaguar C-X75. Гибридный автомобиль использовался во время съёмок очередной части бондианы — «Спектр».


#торги #литература #портрет
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