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Порошенко советуют сменить консультантов по истории церкви

Митрополит Епифаний и Пётр Порошенко president.gov.ua

Митрополит Епифаний и Пётр Порошенко

общество [ версия для печати ]

Информация президента Украины Петра Порошенко об истории православия и определения статуса поместных церквей требует корректировки со стороны профессиональных консультантов, считает председатель Синодального отдела по взаимоотношениям с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда.

Так он отреагировал на призыв украинского лидера к Русской православной церкви «показать томос» для доказательства своей каноничности.

«Я думаю, что Петру Алексеевичу надо поменять консультантов, которые готовят ему справки какие-то по церковной истории. Может быть, попросить наших братьев из Киевской духовной академии, чтобы они приставили квалифицированного человека к президенту, у которого нет времени этим заниматься», — сказал Легойда.

По его словам, президент Украины может посетить Даниловский монастырь в Москве и увидеть копию грамоты 1590 года, которую подписали все патриархи поместных православных церквей. Она свидетельствует о признании статуса Московского патриархата.

При этом Легойда отметил, что де-факто Русская православная церковь имеет статус автокефальной с 1448 года, передаёт ТАСС.

Ранее News.ru писал, что эксперты проанализировали текст томоса об украинской автокефалии и пришли к выводу, что речь в нём идёт вовсе не о поместной церкви, на что так рассчитывал Киев, а об автономной церкви с весьма ограниченными правами, которая фактически будет подчиняться Константинополю.


#украина #церковь #порошенко #православие #история #церковныйраскол
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