Роскомнадзор в соответствии с решением Мосгорсуда заблокировал один из самых известных российских аниме-ресурсов AniDuB. Это произошло по требованию компании «Синема Галэкси».
«Синема Галэкси», связанная со стриминговым сервисом Wakanim и издательством «Истари Комикс», заявляла, что на сайте размещён контент, правообладателем которого является компания. Речь идёт о сериалах «Твоя апрельская ложь» и «Шарлотта», пишет
На момент судебного разбирательства с AniDuB был удалён весь материал, принадлежащий ООО «Синема Галэкси», но это не повлияло на итоговое решение суда. В итоге было решено переехать на домен ― anidub.tv.
По мнению представителей администрации портала, ставшие предметом иска сериалы явились «разменной монетой в борьбе со всем аниме-движением России».
Как писал News.ru, ранее Роскомнадзор направил руководству интернет-компании eBay требование удалить объявления о продаже орденов и медалей Великой Отечественной войны, а также иных государственных наград и знаков отличия.