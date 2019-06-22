https://static.news.ru/photo/7b481a2c-94fd-11e9-837d-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Jaap Arriens/Xinhua/Global Look Press

Роскомнадзор в соответствии с решением Мосгорсуда заблокировал один из самых известных российских аниме-ресурсов AniDuB. Это произошло по требованию компании «Синема Галэкси».

«Синема Галэкси», связанная со стриминговым сервисом Wakanim и издательством «Истари Комикс», заявляла, что на сайте размещён контент, правообладателем которого является компания. Речь идёт о сериалах «Твоя апрельская ложь» и «Шарлотта», пишет Regnum .

На момент судебного разбирательства с AniDuB был удалён весь материал, принадлежащий ООО «Синема Галэкси», но это не повлияло на итоговое решение суда. В итоге было решено переехать на домен ― anidub.tv.

По мнению представителей администрации портала, ставшие предметом иска сериалы явились «разменной монетой в борьбе со всем аниме-движением России».

Как писал News.ru, ранее Роскомнадзор направил руководству интернет-компании eBay требование удалить объявления о продаже орденов и медалей Великой Отечественной войны, а также иных государственных наград и знаков отличия.