Госдума одобрила в первом чтении поправки к закону «О ежемесячных выплатах семьям, имеющим детей». Об этом говорится в сообщении нижней палаты парламента.
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Законопроект должен вступить в силу с 1 января 2020 года.
На сегодняшний день такие выплаты получают семьи, чей доход не превышает полутора прожиточных минимумов на человека.
Реализация данной инициативы в 2020 году потребует 74,9 млрд рублей.
Общественная палата (ОП) России нашла способ значительно улучшить демографическую ситуацию в РФ. Для этого предлагается нарастить расходы на поддержку семей с детьми с 0,47% до 2% ВВП в год, писал News.ru.