https://static.news.ru/photo/8be3d7b2-9756-11e9-957b-fa163e074e61_1024.jpg Фото: АГН «Москва»

Госдума одобрила в первом чтении поправки к закону «О ежемесячных выплатах семьям, имеющим детей». Об этом говорится в сообщении нижней палаты парламента.

В соответствии с поправками , с 2020 года предусматривается выделение дополнительных средств на первого и второго ребёнка. Такое право смогут получить семьи с доходом на каждого члена семьи не более двух прожиточных минимумов, установленных в субъекте РФ.

Законопроект должен вступить в силу с 1 января 2020 года.

На сегодняшний день такие выплаты получают семьи, чей доход не превышает полутора прожиточных минимумов на человека.

Реализация данной инициативы в 2020 году потребует 74,9 млрд рублей.

Общественная палата (ОП) России нашла способ значительно улучшить демографическую ситуацию в РФ. Для этого предлагается нарастить расходы на поддержку семей с детьми с 0,47% до 2% ВВП в год, писал News.ru.