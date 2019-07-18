https://static.news.ru/photo/f565a96e-a97a-11e9-8fb0-fa163e074e61_1024.jpg Вячеслав Володин Фото: Сергей Булкин/News.ru

Спикер Госдумы Вячеслав Володин возглавил попечительский совет Всероссийского государственного института кинематографии имени Герасимова (ВГИК). Предложение занять этот пост ему поступило весной 2019 года.

В попечительский совет вуза также вошли кинорежиссёр Фёдор Бондарчук, гендиректор и председатель совета Rambler & Co Александр Мамут, глава Мосфильма и режиссёр Карен Шахназаров, замминистра культуры Николай Овсиенко, гендиректор ПАО «Аэрофлот» Виталий Савельев и другие, сообщает gazeta.ru со ссылкой на собственный источник.

Как заявила советник спикера Госдумы по взаимодействию со СМИ Анастасия Кашеварова, «весной этого года председатель Госдумы посетил вуз, ознакомился с материально-технической базой и как раз во время посещения ВГИКа ему было предложено возглавить попечительский совет», передаёт Daily Storm .

Кашеварова добавила, что близким другом Володина был режиссёр Станислав Говорухин, поэтому для спикера Госдумы важно сохранить память о нём.

Как писал News.ru, 17 июля в «Парламентской газете» была опубликована статья Вячеслава Володина « Живая Конституция развития ». Её автор считает, что Госдума должна участвовать в формировании правительства. На сегодняшний день это является прерогативой президента.

В Кремле заявили, что изложенные в статье Володина тезисы являются его личной точкой зрения, которые «дискутируются».