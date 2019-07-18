Вячеслав Володин Фото: Сергей Булкин/News.ru

Спикер Госдумы Вячеслав Володин возглавил попечительский совет Всероссийского государственного института кинематографии имени Герасимова (ВГИК). Предложение занять этот пост ему поступило весной 2019 года.

В попечительский совет вуза также вошли кинорежиссёр Фёдор Бондарчук, гендиректор и председатель совета Rambler & Co Александр Мамут, глава Мосфильма и режиссёр Карен Шахназаров, замминистра культуры Николай Овсиенко, гендиректор ПАО «Аэрофлот» Виталий Савельев и другие, сообщает gazeta.ru со ссылкой на собственный источник.

Как заявила советник спикера Госдумы по взаимодействию со СМИ Анастасия Кашеварова, «весной этого года председатель Госдумы посетил вуз, ознакомился с материально-технической базой и как раз во время посещения ВГИКа ему было предложено возглавить попечительский совет», передаёт Daily Storm.

Кашеварова добавила, что близким другом Володина был режиссёр Станислав Говорухин, поэтому для спикера Госдумы важно сохранить память о нём.

Как писал News.ru, 17 июля в «Парламентской газете» была опубликована статья Вячеслава Володина «Живая Конституция развития». Её автор считает, что Госдума должна участвовать в формировании правительства. На сегодняшний день это является прерогативой президента.

В Кремле заявили, что изложенные в статье Володина тезисы являются его личной точкой зрения, которые «дискутируются».

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