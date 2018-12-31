Попавшиеся на взятках чиновники рассказали о Новом годе в СИЗО

https://news.ru/storage/news/71f266fb7fa4d83ace0b0a5529fe328a/63cd37fd-d521-4606-a545-1c21fb403da5_850.jpg Pravda Komsomolskaya/Russian Look/Global Look Press

Обвиняемые в коррупции чиновники, находящиеся в московском СИЗО «Лефортово», поделились планами на Новый год.

Экс-глава Коми Вячеслав Гайзер, обвинённый мошенничестве, решил самостоятельно приготовить селёдку под шубой, оливье, голубцы и фаршированный перец. Он также пожаловался, что встречать Новый год придётся в камере без горячей воды.

Бывший полковник Дмитрий Захарченко, в квартире которого следователи обнаружили около 9 млрд рублей в разной валюте, решил в новогоднюю ночь лечь спать. Он признался, что не собирается в тюрьме отмечать праздники.

Экс-руководитель управления собственной безопасности Следственного комитета России (СКР) Михаил Максименко, проходящий по делу о взятке за освобождение вора в законе Шакро Молодого (Захария Калашова), проведёт Новый год в одиночестве в холодной камере.

«На Новый год лягу спать в 22:00, когда отбой. Курткой укроюсь», — сказал он в беседе с «Московским комсомольцем».

Бывший заместитель директора ФСИН Олег Коршунов, осуждённый за хищение бюджетных средств, собирается смастерить свинью из помело. В прошлом году он также делал фигурки из фруктов.

Ранее News.ru писал о том, что находящиеся в московском СИЗО футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев смогут украсить свой новогодний стол салатом оливье. Шампанское, как и любой алкоголь, в изоляторе запрещено. Ещё одним новогодним атрибутом для футболистов могут стать мандарины, если родственники или друзья не забудут вовремя сделать передачу.