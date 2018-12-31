Отсидевший Пономарёв вступился за сокамерника

https://news.ru/storage/news/d7c23a45cc07e600409b5565bb80afbc/571425ea-af3e-48a5-ab24-61b09291860c_850.jpg facebook.com/levpon41

Лев Пономарёв

Отсидевший 16 суток под арестом правозащитник, глава движения «За права человека» Лев Пономарёв попросил Совет по развитию гражданского общества и правам человека при президенте России защитить его бывшего сокамерника. Молодой человек пожаловался Пономарёву, что против него необоснованно фальсифицируют административные дела. После обращения Пономарёва юношу посетил член президентского совета Андрей Бабушкин, сообщили News.ru в движении «За права человека».

«Исломбека Камалова навестил в спецприемнике Андрей Бабушкин и направил по итогам обращение к главе СПЧ Михаилу Федотову», — говорится в сообщении движения.

Камалов сообщил, что был задержан и подвергнут административному аресту якобы сначала за распитие спиртного и сопротивление сотрудникам полиции, потом, дважды, — за нецензурную брань. При этом мужчина уверяет, что, будучи мусульманином, не пьёт спиртное и не ругается матом. Из его слов следует, что его насильно напоили водкой сотрудники полиции, а протоколы за нецензурную брань они просто сфальсифицировали.

Кроме того, Камалов уверяет, что сотрудники правоохранительных органов, предположительно ФСБ, забрали у него мобильный телефон и закачали туда посторонние изображения и сообщения от неизвестных Камалову лиц. По его словам, ему подсовывали чистый лист бумаги, чтобы он его подписал.

В связи с этим Андрей Бабушкин призвал Михаила Федотова обратиться к начальнику столичного управления МВД и в Следственный комитет с просьбой проверить эту информацию, а также побеседовать с председателем Мосгорсуда и ФСБ.

«Нас больше всего беспокоит история с телефоном Исломбека. Что и с какой целью туда могли закачать, остается лишь догадываться», — сказано в сообщении движения «За права человека».

Ранее News.ru сообщал, что в отношении движения проводится проверка со стороны Министерства юстиции. Сообщение о проверке пришло в тот момент, когда глава движения Лев Пономарёв находился под стражей.