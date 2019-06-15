Коллега Елены Малышевой объяснил, почему в последнем выпуске передачи «Жить здорово!», где речь шла о детях с ментальными нарушениями, телеведущая называла их «кретинами», а в анонсе программы использовалось слово «идиот». По его словам, авторы этого эфира не собирались никого оскорблять.
Я даже не знаю, с чего вся шумиха поднялась, потому что «кретин» — это медицинский термин. Хотя я и не суперврач, но даже я знаю, что «кретин» — это медицинский термин, — приводит ФАН слова помощника Сергея.
Сама телеведущая от комментариев отказалась. Журналистам RNS, просившим её ответить на критику в адрес выпуска, Малышева посоветовала лучше «работать с первоисточником»:
Вы, пожалуйста, начните с того, чтобы посмотреть эту программу, а потом я с удовольствием отвечу на ваши вопросы. А пока вы её не видели, уважайте вашу профессию, журналистику, которая требует работы с первоисточником, — заявила она.
Российская актриса Эвелина Блёданс, которая воспитывает сына с синдромом Дауна, не поверила в то, что Елена Малышева могла оскорбить людей с ментальными отклонениями, тем более – детей.
Елена Васильевна всегда поддерживает нас с [сыном] Семёном и делает программы, включая с синдромом Дауна. Поэтому я абсолютно уверена, что она не могла такое сказать. Она никогда такое не скажет, я знаю её отношение к больным детям, — рассказала она «Ридусу».
Представители медицинского сообщества обращают внимание на то, что допущение в эфире неоднозначных заявлений — фирменный стиль Малышевой.
Это стиль Малышевой, которая не всегда отвечает за свои слова, к сожалению, — отметила научный сотрудник факультета повышения квалификации медработников РУДН, профессор и доктор медицинских наук Анна Гончарова, слова которой приводит телеканал «360».
Специалисты подчёркивают, что «кретинизм» и «идиотия» — действительно медицинские термины. Однако они уже давно стали нарицательными.
Как объясняет главный детский психиатр Москвы Анна Портнова, для обозначения степени умственной отсталости во всём мире используется другая терминология.
В ассоциации «Аутизм-Регионы» отметили, что подобные высказывания являются «актом вербального насилия над людьми с ментальными нарушениями», писал News.ru.
В эфир ставшая скандальной программа вышла 13 июня. Её темами также стали: «Истинный аллерген. Соя», «Болезни любви. Гонорея», «Труба правды. Что делать, если пожилая мама стала неадекватно себя вести?».