Помощник депутата призвал не платить за проезд в Волгограде

https://news.ru/storage/news/0a8df0ddc14297f4ff0767ee3db1220c/f70a52cf-aabc-4705-95ff-59aced8ab1b7_850.jpg Сергей Булкин/News.ru

Помощник депутата Волгоградской облдумы Юрия Чекалина Василий Волынский призвал горожан не платить «сволочам» за проезд в общественном транспорте после повышения тарифа с 2019 года. Такое заявление политик сделал во время поездки в местном автобусе после новогодних торжеств.

«На вас проводят эксперименты, ваше терпение испытывают. Сколько хватит у вас денег? Нельзя уже больше терпеть. Мы же люди. Почему с нами обращаются, как с животными последними? Мы что, недостойны нормального обращения? Сволочи, которые считают, что они имеют право забирать у нас последние деньги. Они увеличивают и будут еще увеличивать (тариф на проезд в транспорте. — News.ru): на 50 рублей, на 100», — цитирует Волынского местное издание V1.

Далее он призвал пассажиров «быть свободными людьми» и «не вестись на это (повышение тарифа. — News.ru)».

С 1 января 2019 года тарифы на проезд в общественном транспорте в Волгограде, за исключением скоростного трамвая, повысились на пять рублей и составили 25 рублей. Власти города объяснили увеличение тарифов на пассажирские перевозки общим повышением цен и ростом НДС, но сообщили о сохранении тарифов на проезд при использовании электронной карты «Волна». Против роста транспортных тарифов в городе проходили массовые акции протеста, однако требования их участников не были услышаны руководством региона.

Как писал News.ru, в Москве тарифы на проезд в городском транспорте выросли с 1 января. Разовый проезд по карте «Тройка» увеличился до 38 рублей, «Единый» на 60 поездок — до 1,9 тыс. рублей.