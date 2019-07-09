https://static.news.ru/photo/65ec20e4-a23e-11e9-b16e-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Michael Dietrich/imageBROKER.com/Global Look Press

Расширение для браузера Google Chrome, напоминающее пользователям соцсетей о смерти, появилось в Сети. По словам его создателя Энтони Морриса, таким образом он хочет напомнить людям о быстротечности жизни и о том, что не стоит тратить её на Facebook, Twitter, Instagram или YouTube. Приложение называется Social Media Death Clock.

Напоминание о нашей скоротечности позволяет нам задуматься о том, чем мы занимаемся. Время — единственное, что мы не можем вернуть, — заявил Моррис.

Когда пользователь открывает какой-либо из этих сайтов, логотип соцсети сменяется на счётчик, показывающий сколько дней и часов человеку осталось до смерти, передаёт «Нож» . Чтобы программа смогла вычислить это, необходимо указать свой возраст.

Ранее News.ru писал, что магазин приложений App Store пополнился необычным экземпляром. Новинка, получившая название Bye Bye Camera, позволяет пользователям удалять людей с фотографий.