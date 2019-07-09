Фото: Michael Dietrich/imageBROKER.com/Global Look Press

Расширение для браузера Google Chrome, напоминающее пользователям соцсетей о смерти, появилось в Сети. По словам его создателя Энтони Морриса, таким образом он хочет напомнить людям о быстротечности жизни и о том, что не стоит тратить её на Facebook, Twitter, Instagram или YouTube. Приложение называется Social Media Death Clock.

Напоминание о нашей скоротечности позволяет нам задуматься о том, чем мы занимаемся. Время — единственное, что мы не можем вернуть, — заявил Моррис.

Когда пользователь открывает какой-либо из этих сайтов, логотип соцсети сменяется на счётчик, показывающий сколько дней и часов человеку осталось до смерти, передаёт «Нож». Чтобы программа смогла вычислить это, необходимо указать свой возраст.

Ранее News.ru писал, что магазин приложений App Store пополнился необычным экземпляром. Новинка, получившая название Bye Bye Camera, позволяет пользователям удалять людей с фотографий.

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