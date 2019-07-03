https://static.news.ru/photo/354ae154-9d94-11e9-9d95-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Пользователи Telegram направили 24 жалобы в ЕСПЧ. Они недовольны требованием ФСБ получить доступ к ключам дешифровки сообщений в мессенджере. Об этом сообщает «Роскомсвобода».

Эти жалобы — продолжение коллективного административного иска пользователей (к марту 2018 года в «Роскомсвободу» обратились 35 человек, решивших выразить свою позицию в правовом поле), — говорится в сообщении.

Авторы заявления добавляют, что ранее Мещанский суд отказался рассматривать коллективный иск пользователей. Также поступили вышестоящие судебные инстанции, «поэтому дело ожидаемо ушло в ЕСПЧ».

Telegram в России был заблокирован в апреле 2018 года из-за отказа предоставить ФСБ ключи для дешифровки сообщений. Вместе с этим суд обязал мессенджер выплатить штраф в 800 тысяч рублей.

Ранее News.ru писал о том, что в работе Telegram во всём мире произошли сбои.