Пользователи Telegram направили 24 жалобы в ЕСПЧ. Они недовольны требованием ФСБ получить доступ к ключам дешифровки сообщений в мессенджере. Об этом
Эти жалобы — продолжение коллективного административного иска пользователей (к марту 2018 года в «Роскомсвободу» обратились 35 человек, решивших выразить свою позицию в правовом поле), — говорится в сообщении.
Авторы заявления добавляют, что ранее Мещанский суд отказался рассматривать коллективный иск пользователей. Также поступили вышестоящие судебные инстанции, «поэтому дело ожидаемо ушло в ЕСПЧ».
Telegram в России был заблокирован в апреле 2018 года из-за отказа предоставить ФСБ ключи для дешифровки сообщений. Вместе с этим суд обязал мессенджер выплатить штраф в 800 тысяч рублей.
Ранее News.ru писал о том, что в работе Telegram во всём мире произошли сбои.