https://static.news.ru/photo/726e4c3a-98f1-11e9-9dbd-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Идея Минэкономразвития о контроле доходов и расходов россиян с целью борьбы с теневой экономикой подверглась критике в Сети. Как заявила замдиректора департамента инвестиционной политики ведомства Бэла Панина, к теме необходимо подходить с осторожностью, поскольку её поддерживают не все.

Как отметила Панина, Росстат оценивает долю теневого сектора в 12—14% от всего экономического оборота в РФ, при этом по данным Международного валютного фонда, это 33,4%. По её словам, сюда можно отнести и неуплату налогов и пенсионных денег.

За 2018 год бюджет потерял 4 миллиарда рублей на подоходном налоге и страховых взносах, – цитирует чиновницу « Ридус ».

Россияне ответили на идею контроля финансов едкими комментариями. В частности, они предложили взамен ввести контроль над доходами и расходами чиновников, депутатов и олигархов, а также поинтересовались, должны ли будут пенсионеры отчитываться о покупке кефира.

Ранее News.ru писал, что в Минэкономразвития отрицают разработку законопроекта о доходах и расходах россиян. Там подчеркнули, что у ведомства нет этого даже в планах.