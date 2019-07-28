https://static.news.ru/photo/618b93d2-b138-11e9-9a95-fa163e074e61_1024.jpg Фото: reddit.com/CC BY 2.0

Чёрно-белая фотография, которая из-за наложения сетки кажется цветной, набирает популярность в Интернете.

Изображение было опубликовано на Reddit , после чего появилось в соцсетях. Автор подчеркнул, что цвет на картинке имеют только линии.

Это фото на самом деле чёрно-белое, — гласит подпись к публикации.

Оказалось, что пользователи по-разному воспринимают иллюзию. Некоторые не видят сетку и уверены, что фотография цветная. Другие заметили линии только после того, как им на них указали. А кто-то, наоборот, не может воспринять снимок цветным, так как отчётливо видят сетку на чёрно-белой фотографии.

Ранее News.ru писал о том, что украинский лидер Владимир Зеленский, поздравляя верующих с Днём Крещения, упомянул несуществующее государство «Киевская Русь-Украина». За это высказывание его высмеяли интернет-пользователи.