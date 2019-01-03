Полёты кораблей «Союз» к МКС станут сверхдолгими

https://news.ru/storage/news/4a8ad98316391ab895f4799c7fdc3b77/336feadb-e7cd-424c-8f04-ba288ae53089_850.jpg Via Roscosmos/Global Look Press

Российские пилотируемые космические корабли «Союз» в 2019 году совершат на МКС рекордные по продолжительности полёты. Они будут находиться в космосе более семи месяцев.

Длительность полёта корабля «Союз МС-12» составит 216 суток, а полёт «Союза МС-13» затянется на 215 суток. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в ракетно-космической отрасли.

Прежде российский корабль совершал самый долгий полёт на МКС в 2006—2007 годах. Тогда экспедиция заняла 215 суток. После этого корабли проводили в космосе около 200 суток.

Старт «Союза МС-12» запланирован на 1 марта, «Союз МС-13» должен отправиться к МКС 6 июля.

Ранее News.ru сообщал, что российский космонавт Олег Кононенко, который находится на МКС, остался без подарков на Новый год. Новогодняя посылка разбилась во время аварии ракеты «Союз-ФГ» с пилотируемым кораблём «Союз МС-10». Кононенко должен был получить любимые конфеты, ягоды, орешки, кетчуп и горчицу.