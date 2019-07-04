https://static.news.ru/photo/da6c7178-9e5e-11e9-8906-fa163e074e61_1024.jpg Фото: АГН «Москва»

История с «нулевым» результатом за единый государственный экзамен (ЕГЭ) почти закончилась. Выпускники, бланки которых электронная система не смогла «увидеть» из-за «неправильной» ручки, готовятся к поступлению в высшие учебные заведения. Экзаменационные тесты школьников перепроверили. Один из «пострадавших» — Артём — уже почти студент.

По его словам, он собирается подать документы в вузы Санкт-Петербурга, передаёт телеканал « 360 ».

Планирую поступать в Петербург: СПбГЭУ, Политех, СПбГУ. Буду подавать документы на направления: экономика, бизнес-информатика, менеджмент, — рассказал молодой человек.

Изначально сообщалось, что выпускник гимназии № 3 Астрахани Артём Яровой оказался в центре скандала после ЕГЭ по математике. Он получил ноль баллов из-за того, что компьютер не смог отсканировать и проверить его работу. Позже выяснилось, что с подобной проблемой столкнулись три человека. Власти региона заявили, что школьники использовали не те чернила, которые требовались.

Ранее News.ru сообщал, что сын одного из чиновников Алексеевского района Татарстана оказался в центре скандала после сдачи ЕГЭ. В ходе «разбора полётов» выяснилось, что подросток слишком часто отлучался по нужде, и это вызвало некоторые подозрения.