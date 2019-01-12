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Полсотни рейсов задержано и отменено в аэропортах Москвы

Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

общество [ версия для печати ]

Непогода в очередной раз внесла коррективы в работу крупнейших московских авиаузлов. По последней информации, задержано и отменено больше 50 рейсов.

Согласно данным онлайн-табло на 23:10 мск, самая сложная ситуация складывается во Внуково. Там задержано 19 и отменено девять вылетов. В Домодедово от расписания отстают 5 рейсов, ещё 10 отменены. В Шереметьево задержка коснулась 12 рейсов.

Причина — неблагоприятные погодные условия. Несколько часов назад в столице начались снегопады и метель. Наземные службы воздушных гаваней переведены на усиленный режим работы.

Как писал News.ru, ранее о проблемах предупредили и столичных автомобилистов. В Центре организации дорожного движения сообщили о вероятных снежных заносах и ограничении видимости. 


#москва #аэропорты #расписание #задержки
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