https://static.news.ru/photo/0afcdc40-90ce-11e9-b5ff-fa163e074e61_1024.jpg Игорь Комаров Фото: pfo.gov.ru

Полномочный представитель президента в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров взял под контроль ситуацию в селе Чемодановка, где произошла массовая драка.

По его словам, местные власти обязаны провести «компетентное и бескомпромиссное» расследование, а также обеспечить стабилизацию ситуации.

В ходе заседания по урегулированию конфликта Комаров поручил губернатору области Ивану Белозёрцеву каждый день докладывать о продвижении расследования, а также в ближайшее время представить дорожную карту по улучшению социально-экономической ситуации в Чемодановке, в которой должны быть перечислены ответственные лица и источники финансирования.

Я понимаю людей, которые живут в Чемодановке. Задача органов власти и правоохранительного блока области — обеспечить спокойную жизнь граждан, решение проблем, выяснение причин с целью недопущения подобных случаев в будущем, — подчеркнул он.

В пресс-службе полпреда добавили, что 17–18 июня в селе состоится приём граждан сотрудниками прокуратуры, в рамках которого можно озвучить все главные вопросы.

Как писал News.ru, ранее Белозёрцев потребовал пресечь распространение ложной информации в соцсетях о массовой драке в селе Чемодановка. Он также напомнил, что в России принят закон о фейковых новостях.

Конфликт между жителями села Чемодановка случился 13 июня. Поводом к нему стала обычная ссора детей, игравших между собой на пруду и потом пожаловавшихся родителям. После чего местные жители пришли в дом цыган и устроили драку.

В результате случившегося погиб 34-летний местный житель. Его похоронили 16 июня на сельском кладбище. Проститься с ним пришли полтысячи человек.