https://static.news.ru/photo/3d6dbfa4-ab14-11e9-8662-fa163e074e61_1024.jpg Игорь Щёголев Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/Global Look Press

Полномочный представитель президента РФ в Центральном федеральном округе (ЦФО) Игорь Щёголев принял участие в благотворительной акции «Белый цветок», направленной на сбор средств неизлечимо и тяжело больным детям. Политик выразил надежду, что она будет проводиться на постоянной основе по всей России.

Мероприятие состоялось в столичном парке «Коломенское». В 2019 году организаторы решили совместить его с фестивалем «Русское поле», через который проходит множество любителей русской культуры и истории.

Мы надеемся, что проведение акции позволит сделать их ещё и любителями благотворительности, — отметил Щёголев.

Участники «Белого цветка» из разных регионов России развернули в «Коломенском» большую благотворительную ярмарку. Посетители смогли приобрести различные украшения, игрушки, посуду ручной работы. За добровольные пожертвования все благотворители получали белый цветок, передаёт ТАСС .

Ранее News.ru писал, что благотворительные фонды «Вера» и «Подари жизнь» обратились в Минздрав с просьбой упростить правила посещения реанимационных отделений и хосписов. Организации просят не запрещать детям до 12 лет посещать реанимации, а установить правила пребывания — допускать в сопровождении взрослых или медицинского персонала.