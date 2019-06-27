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Столичные школьники получили в этом году рекордные 944 диплома за победу или призовые места на заключительном этапе Всероссийской олимпиады школьников. Их доля среди всех победителей составила 55%.

В этом году московские школьники установили новый рекорд — 944 диплома, 228 школ подготовили победителей и призёров Всероссийской олимпиады школьников,цитирует ТАСС директора центра педагогического мастерства Ивана Ященко.

Как писал News.ru, получивший 300 баллов на едином госэкзамене (ЕГЭ) по трём предметам выпускник из Томской области Александр Путин рассказал о своей подготовке к сдаче тестов. Юноше помог опыт участия в различных олимпиадах. К ЕГЭ он, по собственному утверждению, готовился без репетиторов, обращаясь за помощью к учителям, а также изучая образовательные сайты.

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