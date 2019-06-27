Столичные школьники получили в этом году рекордные 944 диплома за победу или призовые места на заключительном этапе Всероссийской олимпиады школьников. Их доля среди всех победителей составила 55%.
В этом году московские школьники установили новый рекорд — 944 диплома, 228 школ подготовили победителей и призёров Всероссийской олимпиады школьников, — цитирует ТАСС директора центра педагогического мастерства Ивана Ященко.
Как писал News.ru, получивший 300 баллов на едином госэкзамене (ЕГЭ) по трём предметам выпускник из Томской области Александр Путин рассказал о своей подготовке к сдаче тестов. Юноше помог опыт участия в различных олимпиадах. К ЕГЭ он, по собственному утверждению, готовился без репетиторов, обращаясь за помощью к учителям, а также изучая образовательные сайты.