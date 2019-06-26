https://static.news.ru/photo/8617d752-9828-11e9-8ca1-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Каждый второй россиянин не может отличить достоверные новости от фейковых. Об этом заявил гендиректор Всероссийского центра изучения общественного мнения Валерий Фёдоров.

Каждый второй признаётся, что не может отличить достоверную информацию от ложной, — цитирует РИА Новости Фёдорова.

По его словам, масштаб этой проблемы весьма велик. Причём в старших возрастных группах тех, кто не отличает ложь от правды, гораздо больше.

Как писал News.ru, губернатор Пензенской области Иван Белозерцев потребовал пресечь распространение ложной информации в соцсетях о массовой драке в селе Чемодановка. Он также напомнил, что в России принят закон о фейковых новостях. Ранее в соцсети «ВКонтакте» появилась информация, что представители цыганской общины приставали к дочерям местных жителей. Представитель диаспоры, в свою очередь, заявляла, что поводом стала обычная ссора детей, игравших между собой на пруду и потом пожаловавшихся родителям.