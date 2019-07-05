https://static.news.ru/photo/fad350ba-9f00-11e9-b225-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Идею Минтруда о сокращении перечня профессий, запрещённых для женщин, поддерживают 47% россиян. Об этом свидетельствуют данные социологического опроса.

Против инициативы высказались 29% респондентов и ещё 24% не определились со своей позицией по данному вопросу.

Женщины чаще положительно отзывались об изменении списка запрещённых профессий, чем мужчины — 50% и 43% соответственно. Мнения также разделились по возрастному признаку. Так, 56% тех, кто поддерживает идею ведомства, составляют лица в возрасте до 24 лет. Среди респондентов старше 45 лет 37% высказались против расширения списка «неженских» профессий, сообщает RNS со ссылкой на аналитиков Superjob.

Опрос проводился в 327 населённых пунктах России. В нём приняли участие 1,6 тыс. респондентов в возрасте от 18 лет.

Список запрещённых для женщин работ и должностей, утверждённый около 20 лет назад, содержит 465 наименований. Как писал News.ru, Минтруд планирует сократить его до 100. В частности, ведомство хочет разрешить женщинам работать дальнобойщиками, машинистами поездов, служить на кораблях.