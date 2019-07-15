https://static.news.ru/photo/acacdd02-a761-11e9-9bfa-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Andrey Arkusha/Russian Look

Около 50% выставленных на продажу дач Подмосковья не стоят на кадастровом учёте, говорится в исследовании Century 21.

Эксперты уточняют, что регистрацию, как правило, проходит земельный участок, так как без этого сложно оформить сделку, а постройки остаются неучтёнными, пишет « Коммерсант ».

Руководитель аналитического центра «Инком-недвижимость» Дмитрий Таганов рассказал, что в Подмосковье органы Росреестра начинают жёстче контролировать сегмент загородной недвижимости. Для мониторинга теперь используется и съёмка с помощью дронов.

Как писал News.ru президент России Владимир Путин подписал закон, позволяющий согласовать общие границы земельных участков. Процедура, которая проводится кадастровым инженером в ходе межевания, является обязательной. В числе важных нововведений — утверждение права кадастровых инженеров запрашивать из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН) информацию, необходимую для кадастровых и геодезических работ.