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Кабинет министров одобрил законопроекты, направленные на борьбу с недобросовестными компаниями, задерживающими зарплату сотрудникам. Решение этой проблемы предлагается вывести из судов и отдать трудовым инспекторам, чьи полномочия для этого будут расширены.

Если работодатель после предписания трудовой инспекции вовремя не погасит долг, то трудовой инспектор может привлечь судебных приставов к взысканию с компании задолженности, — цитирует «Российская газета» премьер-министра Дмитрия Медведева.

Решение суда или комиссии по трудовым спорам, которые необходимы для этого сейчас, уже не потребуется. Также упрощается порядок взыскания средств компаний-должников — деньги будут просто списываться с их счетов для погашения задолженности.

Как писал News.ru, долг работодателей РФ по зарплате достиг в апреле 2,9 млрд рублей. Об этом заявила вице-премьер Татьяна Голикова в ходе X съезда Федерации независимых профсоюзов России. Но в то же время за период января-февраля текущего года была погашена задолженность перед 68 тыс. работников на общую сумму 2,9 млрд рублей. По её данным, всего в 2018 году долги по зарплате были ликвидированы перед 540 тыс. работников на общую сумму 13,6 млрд рублей.