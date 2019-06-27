https://static.news.ru/photo/82415c84-8964-11e9-9d71-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Госдума приняла в первом чтении законопроект, предлагающий назначать и избирать мировых судей без ограничения срока полномочий, заявил представитель Верховного суда РФ Виктор Момотов.

Документ направлен на укрепление независимости судей, повышение эффективности правосудия и унификацию правового статуса судьи, — цитирует Момотова « Парламентская газета ».

Сейчас мировые судьи избираются региональным представительным органом власти на срок, который установлен законами субъекта Федерации. Максимальный срок составляет 5 лет. Затем судей могут переназначить на новые сроки.

Как ранее писал News.ru, глава Республики Ингушетия Юнус-Бек Евкуров объявил о том, что покидает должность. Руководитель региона обратился к президенту России Владимиру Путину с прошением об отставке.