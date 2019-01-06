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Полного расселения дома в Магнитогорске пока не будет

vk.com/magnitogorsk_news

общество [ версия для печати ]

Полного расселения многоквартирного дома в Магнитогорске, где в результате взрыва произошло обрушение конструкций, пока не ожидается. На данный момент сохраняется прежнее решение — снести седьмой и восьмой подъезды, которые были признаны непригодными для проживания, и отремонтировать соседние пострадавшие.

Из демонтируемых подъездов людей расселят в другие квартиры, жильцы секций, подлежащих ремонту, съедут временно, сообщили в пресс-службе губернатора Челябинской области.

«Дом полностью пока расселять не будут, такого решения нет. В любом случае все дальнейшие действия с домом будет определять экспертиза», — цитирует ТАСС представителя пресс-службы.

В областной администрации напомнили, что после демонтажа седьмого и восьмого подъездов дома будет проведена повторная экспертиза.

Ранее, как сообщал News.ru, в интернете появилась петиция на имя президента Владимира Путина с просьбой расселить не только поврежденные подъезды, но и всю постройку. Авторы обращения указывают, что после произошедшего людям страшно возвращаться домой. Петицию уже подписали около трёх тысяч интернет-пользователей.

Обрушение подъезда жилого здания по проспекту Карла Маркса произошло утром 31 декабря. Под обломками были найдены тела 39 человек. Шестеро жильцов, в том числе двое детей, обнаружены живыми. Ещё 18 человек спасены в первые часы после трагедии из частично разрушенных квартир.

По факту ЧП Следственный комитет возбудил уголовное дело. Приоритетной версией считается взрыв бытового газа на одном из нижних этажей.

Здание планируют разделить на два отдельно стоящих дома. На месте трагедии появится мемориал, а прилегающая территория будет благоустроена.


#магнитогорск #обрушения #челябинскаяобласть #аварийноежилье
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