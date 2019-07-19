https://static.news.ru/photo/fb751d1e-aaa9-11e9-8a51-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Helmut Meyer zur Capellen/imagebroker.com

Пресс-служба столичного метрополитена сообщает, что с начала лета 2019 года через вендинговые автоматы в подземке реализовано более 500 тысяч бутылок прохладительных напитков.

Всего москвичи и гости столицы приобрели более 250 тысяч бутылок воды, более 150 тысяч газировки и 100 тысяч бутылок сока. Наибольшим спросом напитки пользуются на «Марксистской», «Дубровке» и «Трубной», передаёт АГН « Москва ».

Как писал News.ru ранее, движение поездов на южном отрезке Сокольнической линии метро в Москве открыто досрочно. Оно было ограничено с 13 июля на время проходки тоннелей в рамках строительства Большой кольцевой линии.