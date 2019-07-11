https://static.news.ru/photo/17e47e0c-a3ea-11e9-ad4a-fa163e074e61_1024.jpg Дмитрий Захарченко Фото: Кирилл Зыков/АГН «Москва»

Стоматолог оказал помощь бывшему полковнику МВД Дмитрию Захарченко, который находится в СИЗО «Лефортово». Лечить зубы ему стали только после вмешательства Общественной наблюдательной комиссии.

Захарченко оставался без помощи стоматолога более месяца. В конце июня члены ОНК направили рекомендации руководству «Лефортово» об организации необходимой стоматологической и медицинской помощи. Сегодня я посетил Захарченко и узнал, что стоматолог принял бывшего полицейского и оказал ему помощь, — рассказал ТАСС член столичной ОНК, обозреватель «Известий» Борис Клин.

Правозащитник также добавил, что Захарченко и отец арестованного экс-сенатора Рауфа Арашукова Рауль после долгого перерыва смогли постричься.

10 июня 2019 года Пресненский суд Москвы признал экс-полицейского виновным в получении многомиллиардных взяток. Резонанс дело получило после того, как в 2016 году дома у полковника обнаружили 8,5 млрд рублей наличными. В итоге суд приговорил Захарченко к 13 годам колонии и штрафу в 118 миллионов рублей.

Ранее, как писал News.ru, гособвиние обжаловало приговор Дмитрию Захарченко. Прокурор просит отменить вердикт суда в части оправдания экс-полицейского по одному из эпизодов взяточничества.