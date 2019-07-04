https://static.news.ru/photo/608f18a2-9e5d-11e9-92e5-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Московский окружной военный суд (МОВС) оставил под арестом начальника отдела управления «К» Службы экономической безопасности (СЭБ) ФСБ России полковника Кирилла Черкалина. Об этом News.ru сообщили в пресс-службе суда.

Решение суда нижестоящей инстанции оставлено без изменений, — сообщила пресс-секретарь Ирина Жирнова.

20 июня 235-й гарнизонный военный суд продлил арест полковнику ФСБ до 24 августа. Кирилл Черкалин был задержан 25 апреля. Ему вменяют ч. 6 статьи 290 УК РФ «Получение взятки в особо крупном размере», следствие заявляет сумму взятки в размере $850 тысяч. По этому делу также проходят подчинённые Черкалина — Андрей Васильев и Дмитрий Фролов. Вскоре после задержания во время обысков у них троих были обнаружены 12 млрд рублей, которые хранились в виде ценностей и в виде наличных денег в разных валютах.

Ранее News.ru писал о том, что экс-владелец банка «Югра» дал показания на полковника ФСБ.